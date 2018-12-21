MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi yaşayan 41 kız öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumun112'ye bildirilmesinin ardından yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut Hastanesi'ne sevk edilen öğrenciler tedavi altına alındı. Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Kaymakam Uğur Turan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Ebru Yöntem de hastaneye gelerek öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, 41 öğrencinin hastanelerde gözlem altında tutulduğunu belirterek, öğrencilerin akşam yemeğinde yediği tavuk döner nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşamış olabileceklerini ifade etti. Hasyiğit, ayrıca sabah ve öğlen yemeklerinden de numune alınmasının ardından öğrencilerin zehirlenme sebebinin belirleneceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

- ilçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit röportaj

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

