DHA YURT:BATMAN'DA ASKERİ ARACA BOMBALI TUZAK: 4 ŞEHİT, 5 YARALI  

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.
Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralırandan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."
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