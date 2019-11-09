HABER

DHMİ, Türkiye’deki havalimanlarına 100 bin fidan dikecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla daha yeşil bir çevre oluşturulabilmesi için Türkiye genelindeki 45 havalimanına 100 binin üzerinde fidan dikileceğini açıkladı.Türkiye’deki 45 havalimanı için Yeşil Kuruluş, 6 havalimanı için ise Yeşil Havaalanı Belgesine sahip olan DHMİ Genel Müdürlüğü, bunu bir adım daha öteye taşıyarak daha yeşil bir çevre için anlamlı bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla daha yeşil bir çevre oluşturulabilmesi için Türkiye genelindeki 45 havalimanına 100 binin üzerinde fidan dikileceğini açıkladı.
Türkiye’deki 45 havalimanı için Yeşil Kuruluş, 6 havalimanı için ise Yeşil Havaalanı Belgesine sahip olan DHMİ Genel Müdürlüğü, bunu bir adım daha öteye taşıyarak daha yeşil bir çevre için anlamlı bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla ülke genelindeki 45 havalimanına 100 binin üzerinde yeni fidan dikimi gerçekleştirilecek.
“10 binin üzerinde ağaç dikimiyle geleceğe nefes olacağız”
Projeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “45 havalimanı için Yeşil Kuruluş, 6 havalimanı için Yeşil Havaalanı Belgesine sahip olan DHMİ Genel Müdürlüğü “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık” ilkesi doğrultusunda çevre konularındaki çalışmalarıyla öncü kuruluş olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım 2019 saat 11.11’de 81 ilimizde başlatılacak fidan dikimi etkinliğine havalimanlarımızda toplam 100 binin üzerinde ağaç dikimiyle katılarak "Geleceğe Nefes" olacağız” ifadelerine yer verdi.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Sipsi için coğrafi işaret alınacakSipsi için coğrafi işaret alınacak
4 metre tarla kavgası kanlı bitti4 metre tarla kavgası kanlı bitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Son dakika! Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk dört kişi evlerinde ölü bulundu: Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.