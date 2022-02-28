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Dibi tutmuş tencerenizden veya tavanızdan vazgeçip çöpe atmayın! Bu yöntemler sayesinde pırıl pırıl olacak...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta küçük dalgınlıklar sebebiyle bazı minik kazalar yaşanabiliyor. Dibi tutmuş tencereler de bu kazaların sonucu oluşabilen sinir bozucu durumlardan biri. Ama dibi tutan tencereleri ya da tavaları temizlemenin birçok kolay yolu var. Klasik deterjanlar yerine farklı doğal yollarla dibi tutmuş tencerelerinizi veya tavalarınızı beş dakikada pırıl pırıl yapmanız mümkün. İşte detaylar!

Dibi tutmuş tencerenizden veya tavanızdan vazgeçip çöpe atmayın! Bu yöntemler sayesinde pırıl pırıl olacak...

Mutfakta yemek yaparken ocağın altını kıstığınızı zannederken daha fazla açmanızdan ya da pişirme süresini yanlış ayarlamanızdan ötürü sonucun yanık bir tencere olabileceğini biliyoruz. Yanmış tencerenizi bir gece suda bekletip türlü türlü deterjanlarla temizlemeye çalışsanız da yanık lekesi çıkmayabilir. Ancak üzülmeyin, bu durumda tencerenizi çöpe atmak yerine tekrar geri kazanabileceğiniz birçok yol var. Gelin bu yöntemlere bir göz atalım.

KARBONAT

Karbonat, temizlikteki en büyük kurtarıcılardan biri.

  • Tencereniz yandığı anda hemen ocaktan alarak soğumaya bırakın.

  • Soğurken tahta kaşıkla yanan yerleri kazıyın.

  • Bu şekilde yanık kısımların kabasını aldıktan sonra tencerenin tabanını kaplayacak şekilde karbonat dökün.

  • 3-4 bardak su ilave edin.

  • Daha tekrar kaynatın.

  • Kaynarken dipteki yanık kısımlar yumuşar.

  • Yumuşayan yanıkları bir sünger yardımıyla ortadan kaldırabilirsiniz.

LİMON VE TUZ

Limonun ve tuzun gücü yanık tencerelerinizde veya tavalarınızda işe yarıyor.

  • Tencerenin dibine 1 yemek kaşığı kristal tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu koyun.

  • Yarım saat kadar bu şekilde bekletin.

  • Sonrasında süngerle biraz ovalayarak yanık tencerenizi geri kazanabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke yanık bir tencereyi pırıl pırıl yapmak için kullanılan güçlü yöntemlerden biri.

  • Yanık kısımların kabasını tahta kaşıkla sıyırın.

  • Sonra tencereye biraz sirke ilave edin.

  • Koyduğunuz sirke miktarı kadar su koyun.

  • Belki biraz karbonat da ekleyerek karışımı güçlendirebilirsiniz.

  • Daha sonra tencereyi ocağa alıp 15-20 dakika kaynatın.

  • Kaynadıktan sonra yanık yerler kabarıp, temizlenmesi kolay bir hale gelir.

ÇAMAŞIR DETERJANI

Evet, belki önceki başlıklarımızda deterjanları dışlamış olabiliriz ama bazen yanık tencere ve tavaları kurtarmada işe yarayabiliyor.

  • Biraz deterjan ve suyu tencereye koyarak kaynatın.

  • Bu esnada tahta bir kaşıkla yanık kalıntılarını temizleyin.

  • Kaynama işlemi bittikten sonra kirli suyu boşaltın.

  • Tencerenizi süngerle temizleyin.

ALÜMİNYUM FOLYO

Yanlış duymadınız! Alüminyum folyo ve ilave birkaç malzeme ile yanmış tencerelerinizi geri kazanabilirsiniz.

  • Yanık yerlere biraz kabartma tozu serpin.

  • Biraz su koyduktan sonra küçük bir parça alüminyum folyoyu buruşturarak yanıkları ovun.

  • İyice temizledikten sonra bulaşık deterjanıyla yıkayın.

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