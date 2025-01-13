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  4. Dibi yanmış tencereyi sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle ovalamanıza bile gerek yok

Dibi yanmış tencereyi sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle ovalamanıza bile gerek yok

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.01.2025 10:00
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Ocakta altı açık unutulan tencere ve tava dipleri yanabiliyor. Tencerenin içerisinde bulunan yemeğin yanması sonucu sert bir tabaka oluşuyor ve bu tabaka tencereye yapışarak temizlemesi oldukça zor bir hâl alıyor. Yanmış tencerenizi ne yaptıysanız da temizleyemediyseniz doğru yerdesiniz. Oldukça pratik olan bu yöntem ile tencerenizi ovalamanıza bile gerek kalmayacak.

Dibi yanmış tencereyi sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle ovalamanıza bile gerek yok

Yanmış tencerenin bu kadar kolay temizlendiğini öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz.

BUNCA YIL BOŞA ÇİZDİNİZ

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Bunca yıl yanmış tencereleri boşuna telleyip dibini çizmişiz. Yanmış tencere veya tavanızı daha önceleri sirke karbonat başka yöntemlerle temizlemeyi deneyip de başarısız olduysanız bu yöntem tam size göre.

TEK BİR MALZEME YETİYOR

Yanmış tencereyi temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey bir tablet bulaşık deterjanı.

İlk olarak tablet bulaşık deterjanını tencereye koyun. Daha sonra biraz su koyun ve ocağa alarak kaynatın.

Dibine hiç dokunmanıza bile gerek kalmadan tüm tabaka sökülecek. Kaynayan ve yanıkları sökülen tencereyi ocaktan alın. Tencerenin içindeki kirli suyu lavaboya dökün.

Bol su ile güzelce durulayın. Tencereniz tellemeden ve ovalamadan mis gibi olacak.

Anahtar Kelimeler:
tencere
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