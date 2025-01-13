Dibi yanmış tencereyi sakın çöpe atmayın! Bu yöntemle ovalamanıza bile gerek yok

Yanmış tencerenin bu kadar kolay temizlendiğini öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz.

BUNCA YIL BOŞA ÇİZDİNİZ

Bunca yıl yanmış tencereleri boşuna telleyip dibini çizmişiz. Yanmış tencere veya tavanızı daha önceleri sirke karbonat başka yöntemlerle temizlemeyi deneyip de başarısız olduysanız bu yöntem tam size göre.

TEK BİR MALZEME YETİYOR

Yanmış tencereyi temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey bir tablet bulaşık deterjanı.

İlk olarak tablet bulaşık deterjanını tencereye koyun. Daha sonra biraz su koyun ve ocağa alarak kaynatın.

Dibine hiç dokunmanıza bile gerek kalmadan tüm tabaka sökülecek. Kaynayan ve yanıkları sökülen tencereyi ocaktan alın. Tencerenin içindeki kirli suyu lavaboya dökün.

Bol su ile güzelce durulayın. Tencereniz tellemeden ve ovalamadan mis gibi olacak.