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Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon tarihi belli oldu mu?

14.08.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon tarihi merak ediliyor. Show TV'nin milyonları ekran başına kilitleyen programı "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" bir süredir sezon arasındaydı. Yeni bölümleri ilgiyle beklenen programın yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

Didem Arslan Yılmaz yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Her bölümüyle gündem olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Program takipçileri Didem Arslan Yılmaz ne zaman başlıyor? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezon tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. "Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir!" sloganıyla yola çıkan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" dördüncü sezonunda yeniden milyonlarla buluşmaya hazırlanıyor.

**DİDEM ARSLAN YILMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezonda da gerçek hayat hikayeleriyle, birbirinden şaşırtıcı konularla ekranda olacak.

"Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" 21 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show Tv'de izleyicisinin karşısında olacak.

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DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?
Didem Arslan Yılmaz, aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de Haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

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CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

Kürşat Yılmaz ile evli olan ünlü sunucunun Mina adında bir kızı var.

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