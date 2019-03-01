Dikili'de Cumhur İttifakı yeni adayını tanıttı

"İzmir'de aday olan vatandaşa bakıyorsunuz. Babasının yaptıklarıyla çocukları suçlanamaz diyorlar ama babası işkenceci olanın çocukları devlette hiçbir yerde işe girememeli. İşkence insanlık suçudur, buna sahip çıkan da insanlık suçu işliyor. Şu anda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan zevat, babasına sahip çıktığını söylediği andan itibaren insanlık suçuna ortaktır. Bundan kaçamaz. Onun için oy verirken, oy isterken çok dikkatli olmamız lazım. Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği bize emanet. Bu yüzden 31 Mart seçimleri bizim için önemli. Dikili'yi güzelleştirmek için de Akıncı ile beraber sefere çıktık. Sefer bizden zafer Allah'tan.

- "Dikili kimsenin babasının tapulu malı değildir"

Milletvekili Osmanağaoğlu ise seçim süresince Dikili'de olacağını belirterek, "Dikili'deki çalışmalarımızı beraber yürüteceğiz. Dikili kimsenin babasının tapulu malı değildir. Dikili, Dikili'de yaşayan insanlarımızın malıdır. Hizmeti de en çok onlar hak ediyordur. Dikili ile ilgili arıtma, su ve otopark sorunu var. Bu konularla ilgili de ben sayın başkan adayımızla sohbetini yaptım. Allah nasip ederse sorunlarla ilgili projeleri beraber açıklayacağız." diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Dikili'yi alacakları için umutlandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayın 22'sinde bize kirli bir oyun kuruldu. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'ndan olumsuz cevap gelince biz de sizden daha kötü olduk. Biz umuyor ve bekliyorduk ki 75 milyon lira borcu olan, işçisine 4 aydır maaş veremeyen bir belediye, bir şehre belediye başkanı gönderecektik. Fakat buna müsaade etmediler. Bu birliktelik dualı bir birliktelik olduğu için Allah bize bir aday daha nasip etti. O da Sema Akıncı. Biri Akın'dı, diğeri Akıncı oldu. Ben bunda bile bir hayır buluyorum."