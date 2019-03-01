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Dikili'de Cumhur İttifakı yeni adayını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 00:44 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayının MHP'den Sema Akıncı olduğu açıklandı - MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu: - "Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği bize emanet. Bu yüzden 31 Mart seçimleri bizim için önemli"

İZMİR (AA) - Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı MHP'den Sema Akıncı oldu.

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylık başvurusunun, hakkındaki bir mahkeme kararına ilişkin yapılan itiraz sonucu İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından Cumhur İttifakı yeni adayını tanıttı.

MHP Seçim Bürosu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, MHP İl Başkanı Veyse Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve partililer katıldı.

Toplantısında Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayının MHP'den Sema Akıncı olduğu belirtildi.

- "İşkence insanlık suçudur buna sahip çıkan da insanlık suçu işliyor "

Milletvekili Kalyoncu, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyelerin şehri güzelleştiren kurumlar olduğunu, CHP'nin belediyeciliği yapamadığını ileri sürdü.

Kalyoncu, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını eleştirerek şunları kaydetti:

"İzmir'de aday olan vatandaşa bakıyorsunuz. Babasının yaptıklarıyla çocukları suçlanamaz diyorlar ama babası işkenceci olanın çocukları devlette hiçbir yerde işe girememeli. İşkence insanlık suçudur, buna sahip çıkan da insanlık suçu işliyor. Şu anda CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan zevat, babasına sahip çıktığını söylediği andan itibaren insanlık suçuna ortaktır. Bundan kaçamaz. Onun için oy verirken, oy isterken çok dikkatli olmamız lazım. Bu ülkenin, çocuklarımızın geleceği bize emanet. Bu yüzden 31 Mart seçimleri bizim için önemli. Dikili'yi güzelleştirmek için de Akıncı ile beraber sefere çıktık. Sefer bizden zafer Allah'tan.

- "Dikili kimsenin babasının tapulu malı değildir"

Milletvekili Osmanağaoğlu ise seçim süresince Dikili'de olacağını belirterek, "Dikili'deki çalışmalarımızı beraber yürüteceğiz. Dikili kimsenin babasının tapulu malı değildir. Dikili, Dikili'de yaşayan insanlarımızın malıdır. Hizmeti de en çok onlar hak ediyordur. Dikili ile ilgili arıtma, su ve otopark sorunu var. Bu konularla ilgili de ben sayın başkan adayımızla sohbetini yaptım. Allah nasip ederse sorunlarla ilgili projeleri beraber açıklayacağız." diye konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Dikili'yi alacakları için umutlandıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayın 22'sinde bize kirli bir oyun kuruldu. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'ndan olumsuz cevap gelince biz de sizden daha kötü olduk. Biz umuyor ve bekliyorduk ki 75 milyon lira borcu olan, işçisine 4 aydır maaş veremeyen bir belediye, bir şehre belediye başkanı gönderecektik. Fakat buna müsaade etmediler. Bu birliktelik dualı bir birliktelik olduğu için Allah bize bir aday daha nasip etti. O da Sema Akıncı. Biri Akın'dı, diğeri Akıncı oldu. Ben bunda bile bir hayır buluyorum."

- "Beş senedir bir tane proje getirmediler "

AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Şekerci de beş yıl önceki seçimi anımsatarak, şunları söyledi:

"Biz 5 sene önce şunu söyledik. Bakın bir seçim geçirdik. Biz bu seçimi kaybettik. Siz kazandınız. Fakat memleket için milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım dedik. Memleket için ne yapılması gerekiyorsa biz AK Parti olarak CHP'li Belediye Başkanına bu sözü verdik. 'Memleket için her şeyi yapmaya hazırız.' dedik. Fakat beş senedir bir tane proje getirmediler. Hizmet için birisi bizim yanımıza gelmedi. Memlekette 947 tane ilçe var. Sen bir şey istemedikten sonra çok mu meraklıyız. O zaman kendin üret ama üretemediler. İnşallah 31 Mart akşamında memleketin yöneticilerini sahneye çıkaracağız."

Cumhur İttifakının Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, AK Parti ile güzel bir birliktelik oluşturduklarını ifade ederek, Hem AK Parti hem de MHP'li arkadaşlarımla hep birlikte vadettiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz. Kesinlikle bu sözü veriyoruz." dedi.

Aday tanıtımı toplantısının ardından partililer, Dikili Atatürk Meydanı'nda gazi ve şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

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