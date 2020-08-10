Dikkat! Banyo temizliğinde bu hataları herkes yapıyor! Mikroplar yayılabilir...

Banyo temizlerken dikkatli olmazsanız temizlik yaptığınızı zannederken bakterileri bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz, onları daha fazla yayabilirsiniz. Birkaç konuya dikkat ederek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz...

AYNA

Aynalar iz olmaması ve su lekelerinin temizlenmesi için mikrofiber bir bez yardımıyla silinmelidir. Silinirken yukarı aşağı hareketlerdense S şeklinde hareketlerle silinebilir.

DUŞ PERDESİ YA DA DUŞAKABİN

Islak kalan yüzeylerde bakteri oluşumu kaçınılmazdır. Duş perdeniz varsa, her banyoda onun da temizlendiğini zannetmeyin. Aksine her banyoda ıslanarak bakteri ve mantar gelişimine açık hale geliyor. Duş perdenizi belirli aralıklarla yıkamayı unutmayın. Deterjanlı bir süngerle de silerek temizliğini sağlayabilirsiniz.

Duşakabinin özellikle kenar kısımlarında su biriktiği için küf oluşumu gözlenebilir. Bu nedenle duş perdesinde olduğu gibi duşakabinin de tamamının zeminle birlikte temizlenmesi gerekiyor.

HAVLU

Havlular ıslak kaldığı zaman koku ve bakteri oluşumuna neden olur. Bu nedenle fazla su çektiklerinde açık bir alanda kurutulmalıdırlar. Aynı zamanda sık sık, bakteri üremesine izin vermeden değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmediğinde vücuda ya da yüze sürüldüğünde sivilce ya da enfeksiyon oluşumuna neden olur.