Dikkat bebek var! Bebekle tatile gitmenin püf noktaları

Bebekler güzeldir, hatta dünyanın en etkili antidepresanlarından daha etkilidirler; eğer ebeveynleri olarak onlarla tatile gitmiyorsanız veya bu tatili doğru planlamamışsanız. Bebekle tatil planı yapmak, çantayı sırtına alıp yolculuğa çıkmaktan biraz daha fazla teferruat içerir. 1 yaş bebekle tatil yapılır mı, 2 yaş bebekle tatil yapılır mı? Doğrusu iyi organize edilmiş bir tatil varsa bebekle çok da güzel tatil yapılır. Yaz aylarında ülkemize akın akın gelen ve minnacık bebekleriyle ortalıkta gezen yabancılara hepiniz gıpta ile bakmadınız mı? Instagramda, bloglarda sırtlarına geçirdikleri çocuklarıyla ülke ülke dolaşanları takip ederek tatil özleminizi gidermediniz mi? Başkalarının yapıp sizin yapamadığınız ne? Tatili doğru planlarsanız safariye bile katılabileceğinizin, Afrika'nın uçsuz bucaksız ormanlarını gezebileceğinizin garantisini veriyoruz. Tabii yolda minik canavarınız sizi bezdirdiğinde onu gorillere evlatlık vermeye kalkmayın, gönlümüzde sadece bir Tarzan'a yer var. Valiz Hazırlamanın İncelikleri Tatilinizi dert olmaktan çıkartıp, keyifli bir hale getirmek sizin elinizde, tabii çocuğunuzun önceliklerine önem verirseniz. Bebek tatil valizi hazırlama bu işin ilk adımı. Siz biliyorsunuz ama biz yine de hatırlatalım. Valizin olmazsa olmazları; kutu mama, kıyafet, bez, oyuncak, biberon, çocuk kitabı, minik bir ecza dolabı. Öncelikler bunlar olsa da liste uzar gider. Listeyi kendi çocuğunuza göre de özelleştirmeniz gerek elbet.

Bebeğinizin ihtiyaç duyabileceği her şeyin bir listesini yapın. Valiz hazırlığında planlı davranmanız, yolculuk esnasında ve tatil boyunca daha az sorun yaşamanızı, hatta keyifli bir yolculuk geçirmenizi sağlar. Listede mutlaka bebeğinizin evde giydiği, alıştığı kıyafetlere yer verin. Bir de lütfen kendi beğenisi gelişmiş yaşlarda olanlara valize koymak istediği eşyalarının hangileri olduğunu sorun. Bebeklerin ev ortamında kullandıkları ve sevdiği eşyaları, huzursuz olmalarını ve yabancılık çekmelerini önlerken kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Bebeğinizin günlük ihtiyaçları için sürekli yanınızda taşımanız gereken eşyaları tekerlekli ya da omuzdan askılı bir valizle taşımanız sizi oldukça zorlayabilir. Bir yandan bebeğin pusetini iterken bir yandan da valiz çekiştirmek pek kolay olmasa gerek. Bunun için profesyonel sırt çantaları iyi bir tercih olabilir. Olmazsa Olmaz Oyuncaklar Deniz kıyısında, gölgede bir şezlonga uzanıp kitap okuma etkinliğinize çocuğunuzun da eşlik etmesini beklemiyorsunuz değil mi? Bu etkinlik sizin için tam olarak tatilin tanımı olsa da çocuklar eğlenmek, oyalanmak için bir şeyler ararlar. Bu yüzden en iyisi sevdiği oyuncaklardan bazılarını yanınıza alın.

Bu Bebek Nasıl Gezecek? Mutlaka bir baston puset edinin. Günlük yaşamda kullandığınız o kocaman bebek arabaları seyahatte tam bir eziyete dönüşür. Bagajın tamamını kaplar, taşınmaya taşınmaz. Hem katlaması hem de taşıması kolay olan baston puset sayesinde bu gibi sorunlar yaşamazsanız. Puset seçerken de sırt kısmı mümkün olduğu kadar fazla yatan modellerden birini tercih edin. Bu sayede uykusu gelen bebeğinizi uyutmak için odanıza geri dönmek zorunda kalmazsınız. Sling ve kanguru gibi bebek taşıma aparatları da özgürce dolaşmanızı sağlar. Ne Olacak Bizim Organikler? Yanına yoğurt mayası almayı düşünen, mis gibi organik püreler hazırlayıp bunları bozulmadan nasıl taşırım diye düşünen anne bir tek siz değilsiniz. Her anneyi gıda mühendisine çeviren organik takıntınızı bir süreliğine kenara bırakabilirsiniz. Elbette bebeğiniz için tatil boyunca sağlıklı gıdalar bulabilmeniz mümkün. Alternatiflerle idare edin, mesela meyveler kurtarıcınız olabilir. Bebeğiniz çok küçükse beslenme saatlerini evdeki gibi devam ettirmeniz onun da huzurlu olmasını sağlar. Eğer emziriyorsanız tatilin en şanslı annesi sizsiniz. Bebeğinizin ihtiyaç duyduğu besini yanınızda taşıma lüksüne sahipsiniz.

Nereye Gitsek, Nerede Kalsak? Mesela bir yaşında bebekle nereye tatile gidilir? Tam ayaklanmaya yeni başlamış, uyku ve beslenme düzeni yeni oluşmuşken bütün sistemi bozma riskine girilir mi? Girilir ve tatil için her yer seçenek olabilir. Koca dünyada gidecek yer bulmak zor olmasa gerek. Yaz tatillerinde ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları, kış tatillerinde kayak merkezleri tercih edilebilir. İmkanı olanlar için için yurt dışı seçenekleri de var. Yurt dışı tatilleri eğer gerekliyse mutlak bebeğin doktoruna danışarak koruyucu aşıların yapılması gerekir, Konaklama İçin Tercih Edilecek Yerin Önemi Bebekle tatil hazırlığının en zor kısımlarından biri de konaklama seçimi yapmaktır. Ev tutmak mı, otelde kalmak mı? Konaklamak için ev seçildiğinde seçenekler artar. Ama tabii günlük işler aynen devam eder. Onun yerine otel tercih edilebilir. Böylece çamaşır, bulaşık, yemek yapmak gibi dertler bir süreliğine son bulur. Otel seçerken ise otelin bebek alışverişi yapmaya uygun olup olmadığı, bebekler için yiyecek menüsü bulunup bulunmadığı, bebek yatağı imkanları dikkate alınmalı. Bir de gecenin bir yarısına kadar bağrış çağrış müzik yapılan bir tesiste konaklıyorsanız odanızın bu alana uzak olmasına özen göstermeniz şart.