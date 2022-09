Dikkat çeken detay! İşte Kraliçe 2. Elizabeth’in gömüldüğü kıyafet ve mücevherler...

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni başta İngiltere olmak üzere dünyanın pek çok yanından takip edildi. Milyonlarca kişinin pür dikkat seyrettiği cenaze töreninde Kraliçe’nin hangi kıyafetiyle gömüleceği merak konusu olmuştu.

TAHMİNLERİNİ AÇIKLADILAR

Kraliyet moda uzmanı ve The Queen: 70 Year of Majestic Style’ın yazarı Bethan Holt, Kraliçe’nin hayatı boyunca bir moda ikonu olduğunu ve kıyafetlerini özenle kendisinin seçtiğini dile getirdi. Tahminlerine göre Kraliçe’nin cenazesi için özel bir kıyafet seçtiğini ifade eden Holt, “Bir ömür boyu göz önünde olduktan sonra bu sefer görünüşü bir sır olarak saklanacak. Giysilerine her zaman çok dikkat etti, bu yüzden üzerinde nihai kontrolü olan bir ayrıntı bu” dedi.

Kraliyet moda uzmanı Holt kesin olarak kıyafeti bilmemesine rağmen Kraliçe’nin siyah ya da hayatı boyunca giymekten mutluluk duyduğu bir kıyafeti seçebilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ALYANSINI UNUTMAYACAK

Natural Diamond Council’in İletişim Başkanı Lisa Levinson ise Kraliçe’nin gömüldüğü mücevherler konusunda daha kesin tahminlerde bulunmayı tercih etti. Kraliçe’nin hayatının son dönemlerinde mütevazi bir tarz benimsediğini dile getiren Levinson, “Majesteleri, son derece mütevazı bir kadındı. Sade Gal altın alyans dışında inci küpeleri dışında bir şey olmayacaktır. Alyansını unutmayacaktır” diye konuştu.

KOLEKSİYONUN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Kraliçe’nin şahsi mücevher koleksiyonunda 15 yüzük, 14 saat, 46 kolye, 34 çift küpe ve 98 broş dahil olmak üzere 300’den fazla parça vardı. Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post’a, Kraliçe’nin taç koleksiyonunun çoğunluğunun, Konsort Kraliçe Camilla’nın kullanması için Kral 3. Charles’a ve muhtemelen Galler Prensesi Kate’e geçeceğini söyledi.