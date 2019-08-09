Dikkat çekmek için değil kendinizle barışmak için

Günümüzde ise bu durum değişerek daha normal bir zemine yayılıyor. Estetik uygulamalar artık dikkat çekmek için değil, kendini iyi hissetmek ve ruhun bedenle barışmasını sağlamak için tercih ediliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HER KESİME HİTAP ETMEYE BAŞLADI

Operasyonların tercih sebebi değişirken hedef kitlesi de değişim geçiriyor. Eskiden orta yaş üzeri, belirli bir ekonomik seviyenin üstündeki kadınlar tarafından tercih edildiği düşünülen operasyonlar, günümüzde artık her yaştan ve her kesimden insan tarafından uygulanılması isteniyor.

YAŞ SINIRI DEĞİŞİYOR

Estetik uygulamalar için etik olarak alt yaş sınırı özellikle kozmetik amaçlı operasyonlarda 18 olarak belirlenmiş olsa da uzun bir dönem boyunca 45 yaş ve üzeri kadınların estetik operasyonları daha çok tercih ettiğini söylemek mümkün.

Günümüzde ise yaş ortalaması oldukça düşüyor. 30 yaş altında estetik operasyon yaptıranların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durumun iki temel sebebi var: