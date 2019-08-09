KADIN

Dikkat çekmek için değil kendinizle barışmak için

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Estetik operasyonların geçmişine baktığımız zaman ünlü ve magazinsel kişilerin estetik operasyonlarıyla çok sık anıldığını; estetik trendlerinin de yine ünlü kişiler tarafından belirlendiğini görebiliriz.

Dikkat çekmek için değil kendinizle barışmak için

Günümüzde ise bu durum değişerek daha normal bir zemine yayılıyor. Estetik uygulamalar artık dikkat çekmek için değil, kendini iyi hissetmek ve ruhun bedenle barışmasını sağlamak için tercih ediliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HER KESİME HİTAP ETMEYE BAŞLADI

Operasyonların tercih sebebi değişirken hedef kitlesi de değişim geçiriyor. Eskiden orta yaş üzeri, belirli bir ekonomik seviyenin üstündeki kadınlar tarafından tercih edildiği düşünülen operasyonlar, günümüzde artık her yaştan ve her kesimden insan tarafından uygulanılması isteniyor.

YAŞ SINIRI DEĞİŞİYOR

Estetik uygulamalar için etik olarak alt yaş sınırı özellikle kozmetik amaçlı operasyonlarda 18 olarak belirlenmiş olsa da uzun bir dönem boyunca 45 yaş ve üzeri kadınların estetik operasyonları daha çok tercih ettiğini söylemek mümkün.

Günümüzde ise yaş ortalaması oldukça düşüyor. 30 yaş altında estetik operasyon yaptıranların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durumun iki temel sebebi var:

HASTALAR ARTIK DAHA BİLİNÇLİ

İlki, operasyonlarda kullanılan tekniklerin ve teknolojinin ilerlemesi ile estetik hakkındaki tabuların ortadan kalkması. İkincisi ise insanların estetik konusunda daha hızlı bilinçlenmesi. Özellikle anti-aging için yapılan uygulamalara ne kadar erken başlanırsa uzun vadede o kadar yoğun etki elde edilmesi, genç yaşta operasyon sonrası iyileşmenin çok daha hızlı gerçekleşmesi de estetik uygulamaların her yaştan insana hitap etmesinde etkili oluyor.

ESTETİĞE OLAN YAKLAŞIMDA ERKEK VE KADINLARIN TALEPLERİ NELERDİR?

Estetik ve güzellik kavramlarının insanlık tarihi boyunca kadınlar üzerinden şekillenmesinin bir etkisi olarak günümüzde hala daha estetik denildiği zaman akla kadınlar geliyor.

Kadınların beğenilme içgüdüsünün de etkisi ile bu operasyonlara çok daha fazla ilgi duyduğu söylenebilir. Estetik ve güzellik algısının kadınlar üzerindeki etkisi hemcinsler arasında bir rekabet ortamının oluşmasına neden olurken bu durum hem ameliyatlı hem de ameliyatsız estetik uygulamalarına olan ilgiyi arttırıyor.

Erkeklerin estetik operasyonlara bakış açısının hala çok geniş ve kabullenici olduğunu belirtmek mümkün olmasa da artık erkeklerinde dış görünüşlerine verdiği önem her geçen gün daha artıyor. Bu sayede de saç ekimi, botoks ve jinekomasti gibi operasyonlara olan ilgi de erkekler arasında hızla yükseliyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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Instagram: @drturkyilmaz
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Anahtar Kelimeler:
estetik estetik operasyon

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