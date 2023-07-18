Dikkat daha beteri geliyor! Meteoroloji'den o iller için yüksek sıcaklık uyarısı! 18 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 18 Haziran 2023 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcaklıkları sonrası havalar serinledi. Fakat Meteoroloji yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan hava durumu açıklamasına göre; Çarşamba günü itibarıyla yüksek sıcaklıklar yaşanacak. İşte 18 Temmuz 2023 Salı günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren Afrika sıcaklıklarının ardından yeni bir açıklama yayımladı. 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıkları artacak.
Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.