Dikkat daha beteri geliyor! Meteoroloji'den o iller için yüksek sıcaklık uyarısı! 18 Temmuz 2023 il il İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması 18 Haziran 2023 Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcaklıkları sonrası havalar serinledi. Fakat Meteoroloji yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan hava durumu açıklamasına göre; Çarşamba günü itibarıyla yüksek sıcaklıklar yaşanacak. İşte 18 Temmuz 2023 Salı günü hava durumu...

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta etkisini gösteren Afrika sıcaklıklarının ardından yeni bir açıklama yayımladı. 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklıkları artacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (18 TEMMUZ 2023 SALI)

Hava durumu konusunda Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIKLARI NORMALİN 2-4 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARMARA DAHİL TÜM BÖLGELERE YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı.



