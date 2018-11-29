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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda önemli keşif

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi

Bilim adamları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları tespit etti.

Sience Daily'nin haberine göre, Danimarka iPSYCH Projesi, Harvard Broad ve Massachusetts Teknoloji enstitüleri, SUNY Upstate Tıp Fakültesi ve Psikiyatrik Genom Bilimi Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmada, DEHB riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi.

Araştırma çerçevesinde DEHB'e sahip 20 binin üzerinde kişinin genomlarında genetik varyasyonlar sağlıklı 35 bin kişininkiyle karşılaştırıldı. Belirli genetik varyasyona sahip kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yükseldiği 12 bölgeyi tespit eden bilim adamları, keşfin, DEHB'in gelişiminin altında yatan biyolojinin anlaşılmasına fayda sağlayacağını belirtti.

Çalışmada ayrıca DEHB teşhisi ihtimalini artıran aynı genetik varyasyonların, toplumun genelinde dikkatsizlik ve dürtülere hakim olamamayı etkilediği ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
dikkat eksikliği genetik varyasyon hiperaktivite bozukluğu

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