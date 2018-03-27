Dikkat! İnflamatuvar bağırsak hastası olabilirsiniz!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, inflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH) ile irritabl bağırsak sendromunun (İBS) farkını anlattığı açıklamalarında her iki hastalığın da tam olarak sebeplerinin bilinmediğini belirtti. Dr. Sezgin şunları söyledi:

Günümüzde sıkıntı, stres, anksiyete, gerginlik ile birlikte bağırsak hastalıklarının da yaygınlaştığı biliniyor. Yapılan çalışmalarla da kişinin ruh sağlığının bağırsakları etkileyebildiği görülürken bağırsaklarda barınan mikropların cinsi ve sayısı çeşitlilik gösteriyor.

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarının iki türü vardır: ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Bunlar, sindirim sisteminin farklı bölümlerini etkiler ve birbirinden kısmen farklı belirtiler gösterirler.

“İnflamatuvar bağırsak hastalıkları ülseratif kolit ve Crohn hastalığı dediğimiz iki temel hastalıktan oluşuyor. İBH’ın belirtileri daha çok ishal, dışkıda kan, kramp biçiminde karın ağrısı, hızlı kilo kaybı, ateş yüksekliği ile sürekli bitkinlik ve halsizlik şeklindedir. Kroniktir ve ömür boyu sürmektedir.

İrritabl bağırsak hastalığı ise daha çok psikolojik kökenli olup; karında şişkinlik, gaz, gerginlik, ağrı, büyük tuvalet alışkanlıklarında bazen kabızlık, bazen ishal şeklinde belirti gösterir”.

İBH ve İBS hastalıklarının birbirine karıştırılabildiğini ve tanı konması açısından da zorlukların yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Sezgin, şöyle konuştu:

“Bunun sebebi, her iki hastalığın da vücudun aynı bölgesinde meydana gelmesiyle birlikte genellikle ağrı ve ishal gibi benzer belirtileri göstermeleridir. Ancak testler ve muayene yoluyla İBH ve İBS arasında ayrım kolayca yapılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ishal, dışkıda kan, kramp biçiminde karın ağrısı, hızlı kilo kaybı, kabızlık, sürekli bitkinlik ve halsizlik, ateş yüksekliği gibi belirtiler gösteren hastaların bir gastroenteroloji uzmanına giderek gerekli tetkikleri yaptırmaları ve sonrasında tedavi süreçlerini aksatmamaları son derece önemlidir.”