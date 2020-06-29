Dikkat! Sağlıklı bir cinsel yaşam için bunlara dikkat edin! Partnerinizle birlikte...

Cinselliğin faydaları yatak odasının ötesine uzanır. Sağlıklı bir cinsellik için önemli olan ilk konu samimi ilişki kurmaktır. Bunun dışında kendinize iyi bakmalı ve sağlıklı yaşamaya devam etmelisiniz. Genel sağlığınız ve cinsellik birbiriyle ilişkilidir. Genel sağlığınız iyiyse cinsel yaşamanız da iyi olur.

FARKLI POZİSYONLAR DENEYİN

Aynı cinsel pozisyonu sürekli olarak tekrarlamak, bir süre sonra sıkıcı gelebilir. Cinsel hayatınızı şenlendirmek için her seferinde yeni pozisyonlar deneyebilirsiniz. Böylece cinsel zevkinizi de optimize etmiş olursunuz.

KEGEL EGZERSİZLERİ YAPIN

Hem erkekler hem de kadınlar pelvik taban kaslarını kullanarak cinsel performanslarını geliştirebilirler. Bu egzersizleri araba kullanırken, masada otururken veya yatakta uzanırken yapabilirsiniz.

ŞEHVETLİ OLUN

Sevişmek için beş duyunuza da hitap eden bir ortam yaratın. Örneğin, cinsel etkinlik öncesinde müziğin ritmine, odadaki çiçek kokusuna, mum ışığına, meyvelerin tadına ve ipeksi kıyafetlerinize odaklanabilirsiniz. Cinsellik başladıktan sonra bu yüksek duygusal farkındalığı kullanıp daha fazla şehvetli olabilirsiniz.