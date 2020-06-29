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Dikkat! Sağlıklı bir cinsel yaşam için bunlara dikkat edin! Partnerinizle birlikte...

Göksi Beköz Göksi Beköz
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı cinsel yaşam, insan olmanın temel ve zenginleştirici bir yönüdür. Cinsellik sadece zevkli olduğu için değil, sayısız fayda sunduğu için de önemlidir. Düzenli ve sağlıklı cinsel hayat, stres seviyesini azaltır, kalp krizi riskini önler, eşinizle aranızdaki duygusal bağları kuvvetlendirir. Cinsel yaşamı sağlıklı şekilde sürdürmek için bilmeniz gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz!

Dikkat! Sağlıklı bir cinsel yaşam için bunlara dikkat edin! Partnerinizle birlikte...

Cinselliğin faydaları yatak odasının ötesine uzanır. Sağlıklı bir cinsellik için önemli olan ilk konu samimi ilişki kurmaktır. Bunun dışında kendinize iyi bakmalı ve sağlıklı yaşamaya devam etmelisiniz. Genel sağlığınız ve cinsellik birbiriyle ilişkilidir. Genel sağlığınız iyiyse cinsel yaşamanız da iyi olur.

FARKLI POZİSYONLAR DENEYİN

Aynı cinsel pozisyonu sürekli olarak tekrarlamak, bir süre sonra sıkıcı gelebilir. Cinsel hayatınızı şenlendirmek için her seferinde yeni pozisyonlar deneyebilirsiniz. Böylece cinsel zevkinizi de optimize etmiş olursunuz.

KEGEL EGZERSİZLERİ YAPIN

Hem erkekler hem de kadınlar pelvik taban kaslarını kullanarak cinsel performanslarını geliştirebilirler. Bu egzersizleri araba kullanırken, masada otururken veya yatakta uzanırken yapabilirsiniz.

ŞEHVETLİ OLUN

Sevişmek için beş duyunuza da hitap eden bir ortam yaratın. Örneğin, cinsel etkinlik öncesinde müziğin ritmine, odadaki çiçek kokusuna, mum ışığına, meyvelerin tadına ve ipeksi kıyafetlerinize odaklanabilirsiniz. Cinsellik başladıktan sonra bu yüksek duygusal farkındalığı kullanıp daha fazla şehvetli olabilirsiniz.

YARATICI OLUN

Cinsel repertuarınızı genişletin ve senaryolarınızı değiştirin. Sadece cumartesi günleri sevişmeye alışkınsanız bunun yerine Pazar sabahını seçin. Yeni pozisyonlar ve aktivitelerle denemeler yapın. Çekici iç çamaşırı veya yetişkin oyuncaklarıyla bu deneyimi zenginleştirebilirsiniz.

KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

Yaşınız ilerledikçe cinsel tepkilerinizde yavaşlama olabilir. Eşinizle birlikte sessiz ve rahat bir ortam bularak, başarı şansınızı artırabilirsiniz. Ayrıca, vücudunuzdaki fiziksel değişikliklere uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Cinsellik için zaman harcamak kötü bir şey değildir ve yeni cinsel deneyimlerin kapısını aralar.

KORUNMAYI UNUTMAYIN

Sağlıklı cinsel yaşamın gerekliliklerinden biri de korunmaktır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve istenmeyen hamileliğe karşı korunmak için tercih edeceğiniz birçok yöntem var. Bunun için örneğin, prezervatif veya doğum kontrol haplarını kullanabilirsiniz.

SPOR YAPIN

Fiziksel aktivite, cinsel işlevlerinizi geliştirebilecek davranışlar arasındadır. Fiziksel uyarılma büyük ölçüde iyi kan akışına bağlıdır. Kalbinizi ve kan damarlarınızı güçlendiren egzersiz, cinselliği daha iyi yaşamanıza yardımcı olur. Spor, kalp, kemik ve ruh sağlığınızı koruduğu gibi uyku kalitenizi de artırır. Tüm bunlar sayesinde cinsel performansınız da yeterli düzeylerde olur.

SAĞLIKLI BESLENİN

Yağlı ve şekerli gıdalar tüketmek, yüksek kolesterole ve obeziteye yol açar. Aşırı kilo, hareket kısıtlılığı yaratır. Sağlıklı beslenmek ve her bir besin grubundan yeterince almak, sağlığınızı korur. Vücudunuz ve beyniniz ne kadar sağlıklı olursa cinsel yaşamınızdan da o kadar verim elde edersiniz.

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