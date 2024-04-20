KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Dikkat testi: Yalnızca süper görüşe sahip kişiler resimdeki farklı nesneyi 5 saniyede bulabiliyor

    Dikkat testi: Yalnızca süper görüşe sahip kişiler resimdeki farklı nesneyi 5 saniyede bulabiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.04.2024 10:14
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dikkat testleri, zihinsel keskinliği ve görsel algıyı ölçmek için kullanılıyor. Hem eğlendiren hem de dikkat seviyenizi ölçmenize yarayan bu testler oldukça popüler. Aşağıdaki resimde birbirinin tıpatıp aynısı olan hastane emojileri yer alıyor. Ancak bunlardan bir tanesi diğerlerinden farklı. Resimdeki farklı nesneyi yalnızca süper görüşe sahip kişiler 5 saniyede bulabiliyor. Peki, siz bu testi kaç saniyede çözdünüz?

    Dikkat testi: Yalnızca süper görüşe sahip kişiler resimdeki farklı nesneyi 5 saniyede bulabiliyor

    Dikkat testleri, beyin aktivitesini ve görsel algıyı değerlendirmek için kullanılan etkili araçlardan biridir ve bazı testler oldukça zorlu olabilir. Görsel keskinlik ve dikkat seviyesi, birçok alanda başarı için önemli faktörlerdir ve bu tür testler, bu becerilerin ölçülmesine yardımcı olabilir. Aşağıdaki resimde yer alan farklı nesneyi bulabilmeniz için yalnızca 5 saniyeniz var. Test ve cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    TEST

    Bu testte birbirinin tıpatıp aynısı olan çok sayıda hastane emojisi yer alıyor. Sizlerden istenen ise resimde gizlenen farklı hastane emojisini en kısa sürede bulmanız. Sadece süper görüşe sahip kişiler bu görseldeki gizli nesneyi 5 saniye içerisinde bulabiliyor.

    Ekran görüntüsü 2024-04-20 100426

    TESTİN CEVABI

    Hem eğlendiren hem de hafızayı çalıştıran bu test görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneği gerektiriyor. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Testteki gizli hastaen figürü resmin sol üst köşesinde yer alıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-04-20 100451

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu tüyo ile uzlar 26 gün boyunca taze ve sarı kalıyorBu tüyo ile uzlar 26 gün boyunca taze ve sarı kalıyor
    Fiyatı yarım altınla yarışıyor: Kilosu 10 bin TL'yi buldu!Fiyatı yarım altınla yarışıyor: Kilosu 10 bin TL'yi buldu!
    Uzmanı uyardı: Dizlerde ağrı o hastalığın habercisi olabilir!Uzmanı uyardı: Dizlerde ağrı o hastalığın habercisi olabilir!
    Anahtar Kelimeler:
    test zihin
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.