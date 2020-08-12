Dikkat! Yatak odanız küf kokabilir! Temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Yatak odası çok detaylı bir temizlik gerektirmiyor gibi görünebilir. Oysaki, yıl boyu tüm gecelerinizi geçirdiğiniz odanın temiz olması sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Yatak, gardırop, halı, perde, cam ve çekmeceler derken temizlenmesi gereken pek çok alan mevcut. Haydi, yatak odası temizliği sırasında işinizi kolaylaştıracak ipuçlarını birlikte inceleyelim!

YATAĞI ARADAN ÇIKARIN

Yatak odası temizliğine başlamadan önce yatağı aradan çıkarmaya ne dersiniz? Böylece, siz diğer temizlik alanlarıyla uğraşırken yatağınızı ve yorganınızı havalandıracak zamanı elde etmiş olursunuz. Öncelikle, yatağın üzerindeki tüm parçaları makineye atın. Nevresimleriniz yıkanırken yatağınızı ince uçlu ve temiz bir süpürge ucuyla süpürün. Ardından varsa lekeleri sirkeli, deterjanlı suyla silin. Yatağınız kirliyse tüm yatağı ürün bilgilerine uyarak silip kurutabilirsiniz. Fakat bu aşamada yatağı kuruya yakın nemli bir bezle silmelisiniz. Yatağınız ıslak kalırsa küf ve koku oluşur. Son olarak havalanıp kuruyan yatağınızı ucundan ters çevirin. Yatak kalitesi için bu işlem çok önemlidir. Bazanızı da sildiğinizde yatağınız tertemiz olacak. İşte bu kadar!