Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisine cesur pozlar! Mini elbisesiyle baş döndürdü...

Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterine hayat verecek olan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak İzlandalı sevgilisine verdiği cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

SEVGİLİSİNE CESUR POZLAR VERDİ

Her paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekti.

Kırmızı mini elbisesiyle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'a pozlar veren Deniz, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

Kasıklarına kadar uzanan yırtmacıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Deniz'in takipçileri paylaşımının altına alev emojileri yağdırırken, takipçilerinden bazıları da "Su gibisin ve "İnanılmaz güzelsin" yorumlarında bulundu.

