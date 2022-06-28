MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisine cesur pozlar! Mini elbisesiyle baş döndürdü...

Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisine cesur pozlar! Mini elbisesiyle baş döndürdü...

28.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle herkesi mest eden güzel oyuncu, son olarak sevgilisi Thor Saevarsson'a mini elbisesiyle pozlar veren Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımlarına beğeni yağdı.

Dilan Çiçek Deniz'den İzlandalı sevgilisine cesur pozlar! Mini elbisesiyle baş döndürdü...

Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterine hayat verecek olan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak İzlandalı sevgilisine verdiği cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

dilan deniz

SEVGİLİSİNE CESUR POZLAR VERDİ

Her paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekti.

290434231_586571552804727_6175824221007954128_n

Kırmızı mini elbisesiyle İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'a pozlar veren Deniz, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

290081950_398202388936107_8215622613288439197_n

Kasıklarına kadar uzanan yırtmacıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

290236952_821330828831978_6790840599244937864_n

Deniz'in takipçileri paylaşımının altına alev emojileri yağdırırken, takipçilerinden bazıları da "Su gibisin ve "İnanılmaz güzelsin" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petek Dinçöz derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı! Petek Dinçöz derin göğüs dekolteli pozuyla yürek hoplattı!
Pelkas'ın düğünündeki tarzları olay olduPelkas'ın düğünündeki tarzları olay oldu
Aleyna Tilki’nin annesi göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"Aleyna Tilki’nin annesi göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür...

Kan şekerini dengeler, tansiyonu anında düşürür...

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.