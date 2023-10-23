Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'in estetiksiz hali gündem oldu! Eski halini gören tanımadı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan ve güzellik merkezi sahibi olan Nez Demir'in mal varlıklarına el konuldu. Dilan Polat'ın eski ortağı olan Demir'in hayatını merak edenler eski halini görünce tanıyamadı.

1987 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Nez Demir'in eski halini görenler "Yüz nakli var gibi", "Bu nasıl değişim", "Estetik çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

Rizeli olan Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu.

Bir süre özel bir bankada çalışan Nez Demir, 8 sene voleybol oynamış, uzun yıllar ise rafting yaptı.

Nez Demir, oyunculuğa 2018’de Facia Üçlü adlı filmde başladı, 2019’da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.