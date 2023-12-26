Dilan Polat paylaşımları gündem olmuştu! Feyza Altun mesajı paylaştı: "Anama sövmüş gibi..."

Dilan Polat dahil olmak üzere fenomenlerin kara para aklama olayına dikkat çeken ve yaptığı paylaşımlarla gündem olan Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Altun bir takipçisinden gelen mesajı okumaya başladığında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

ÖNCE ŞOKE OLDU SONRA...

Bir Instagram kullanıcısının gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Feyza Altun verdiği yanıtla takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti.

"SEN AVUKAT MISIN GERÇEKTEN?"

Ünlü avukata gelen mesajda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Sen avukat misin gerçekten? Sen ciddi ciddi adliyelere gidip mahkemelere mi giriyorsun bir de? Yani bir de cüppe falan giyiyorsun. Senin bu ülkede kanun koyucuların yerinde olman lazım. Senin bu ülkede tek kadın rejiminin başında olman lazım. Senin gibi insanların bakan, milletvekili olması lazım. Benim sokağım karanlıktı seni tanımadan önce. Sokağıma sokak lambası, ışık oldun. Tek başına yetiyorsun ama inan. Dün güçsüzdüm. Ondan önceki gün daha da güçsüz. Bugün düne nazaran daha güçlüyüm sayende. Sizin gibi insanların bu cumhuriyette daha çok olması temennisi ile. İyi akşamlar."

FEYZA ALTUN'DAN GÜLÜMSETEN YANIT: "MESAJA BÖYLE Mİ BAŞLANIR?"

Altun takipçisine şöyle yanıt verdi:

"Kardeşim mesaja böyle mi başlanır? Anama sövecekmiş gibi girmişsin. Eksik olma. Selam ve muhabbetle..."

DİLAN POLAT GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.





