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Dilan Polat ve Engin Polat tahliyelerini talep etmişlerdi! Karar verildi

15.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat ailesinin soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 gündür cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatlarının Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk itirazında bulunmalarının ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararını açıkladı.

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİLER

Yaklaşık 10 gündür cezaevinde olan Polat ailesinin avukatları tutuklama kararından sonra harekete geçti. Polatların avukatları, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Polat çiftinin avukatlarının tutukluluğa itiraz taleplerini değerlendirdi.

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İTİRAZ REDDEDİLDİ

Hakimlik, avukatların bu talebini olumsuz yönde sonuçlandırarak talebin reddine karar verdi. Bunun üzerine dosya, talebin değerlendirilmesi adına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Polat çifti tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

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Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Polat çifti tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.


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