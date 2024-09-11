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Dilan ve Engin Polat çifti komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanıyor! Davada yeni gelişme

11.09.2024 22:21
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Vergi kaçırma suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanma kararından sonra ilk duruşmada Engin Polat da tahliye edilmişti. Şimdilerde özgür olan çift, komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor. Savcılık, davaya ilişkin bugün görülen duruşmada mütalaasını değiştirdi.

Dilan ve Engin Polat çifti komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanıyor! Davada yeni gelişme

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaanın bir kısmını tekrar ettiğini belirterek, Dilan Polat hakkında, mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması nedeniyle düşmesine, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçunu işlediğine dair ise somut delil olmaması nedeniyle beraat kararı verilmesini istedi.

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Engin Polat hakkında ise mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret", "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından şikayetten vazgeçildiği için düşme kararı verilmesi talep edilen mütalaada, Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı, Dilan Polat ve kimliği belirlenemeyen şahıslar hakkında da aynı suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık avukatı Sevinç Horoz ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

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İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(AA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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