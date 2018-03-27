Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

Sizin için beyaz dilinizi tedavi etmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı hale getirecek bazı bigiler topladık...

Beyaz dilden kurtulmanın ve daha sağlıklı olmanın yolları

1 / 13 Diliniz neden beyaz? Beyaz dil hastalıkların bir göstergesi olabilir. Antik çağlardan beri dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmıştır. Dilimizin durumunu inceleyerek bazı hastalıkların belirtilerini anlayabiliriz. Eski şifacılar, hastalığın diğer belirtileri gitmiş olsa da, eğer dilin durumu hala kötüyse o kişinin tam olarak iyileşmediğine inanıyordu. Dilin bölümlerine bakarak tedaviye ihtiyaç duyulan organı belirleyebilirsiniz: Dilin ön ve ucu: Solunum sistemi hastalıkları. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret edebilir. Dilin orta kısmı: Sol tarafı karaciğer, ortası mide, sağ taraf da pankreas rahatsızlığına işsaret edebilir. Dilin tabanında beyazlığın birikmesi, bağırsaklardaki toksinin çokluğuna işaret edebilir. Dil üzerinde çatlaklar varsa ve gri görünümdelerse gastrit ve mide ülseri başlangıcı olduğunu gösterebilir. Ayrıca, dil üzerinde beyaz veya başka bir plak oluşumu zayıflamış bir bağışıklık sisteminin bir belirtisidir. Yani diliniz beyazsa, inceleyin ve plağın nerede olduğunu belirleyin. Ve beyaz bir dilin yetersiz ağız hijyeni göstergesi olabileceğini unutmayın.

2 / 13 Dilin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için doğal ilaçlar Dili temizlemenize ve dezenfekte etmenize yardımcı olabilecek bazı doğal hileler var. Bunlar, diş etleriniz ve hatta dişlerinizin sağlığını iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

3 / 13 Sarımsak Sarımsağın bu zamana kadar ağız kokusu ve ağız temizliğinin bir yolu olmadığı gerçeğine alışmışız. Ancak sarımsak hakkındaki bu inançları bir kenara bırakın ve çiğ sarımsak yemekten korkmayın. Bu, bakterileri öldürmenize ve dili temizlemenize yardımcı olacaktır.

4 / 13 Aloe vera Aloe vera, anti-inflamatuar ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Dildeki ve diş etleri üzerindeki mikropları öldürmek için, ağzınıza bir çorba kaşığı aloe vera suyu koyun, birkaç dakika boyunca bekletin ve tükürün. Daha sonra ağzınızı ılık su ile durulayın. Bunu günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

5 / 13 Tuz Tuz, dilin temizliği için en iyi yardımcılardan biridir. Aşındırıcı tuz parçacıkları, kir ve ölü hücreleri dilden temizler. Dilin üzerine biraz tuz serpiştirin ve bir dakika boyunca bir diş fırçası ile hafifçe fırçalayın. Daha sonra ağzınızı su ile durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

6 / 13 Zerdeçal Zerdeçal sadece bir baharat değil, aynı zamanda ağız için antiseptik ilaçlara mükemmel bir alternatiftir. Portakal ya da herhangi bir narenciye ürününü toz zerdeçalla karıştıp bir kıvam elde edin. Macunu 2 dakika boyunca dilin üzerine sürün ve sonra ılık su ile iyice durulayın.

7 / 13 Diş fırçası ile fırçalayın Sadece diliniz için kullanacağınız bir diş fırçasıyla alttan yukarıı doğru çok bastrmadan dilinizi fırçalayın.

8 / 13 Otlarla gargara Papatya, nane, adaçayı gibi otlar şifa veren özellikleriyle bilinir. Papatya, nane, adaçayını (hepsi bir çay kaşığı) 4 bardak kaynamış suda bekletin ve soğuduktan sonra süzün. İçine bir tutam da tuz attıktan sonra cam bir kavanoza koyun. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra günde iki kez bu ilacı kullanın. Gargara yapın ve tükürün.

9 / 13 Sağlıklı bir dil için yapılması gerekenler

10 / 13 Sigara içmeyin Sağlıklı dil pembe görünür ve papilla denilen küçük nodüllerle kaplıdır. Sigara içmek, ölü hücrelerin dil üzerinde birikeceği anlamına gelir, bu da bakterilerin büyümesi için rahat bir ortam oluşturur. Ayrıca sigara dumanı, ağız dokusu için sağlıksız olan kimyasallar içerir.

11 / 13 Alkol içmeyin Alkol almak dildeki papilların iltihaplanmasına neden olur ve vücudu kurutur. Bu nedenle, bundan kaçınmak daha iyidir.

12 / 13 Daha fazla su için Su tüm vücudumuza yardımcı olur, buna dil de dahil. Sıvı kaybı ve kuru bir ağız beyaz bir dil oluşmasına neden olabilir. Dehidrasyonun başka belirtileri de vardır: koyu renk idrar, yorgunluk, yorgunluk, baş ağrısı ve nadir idrara çıkma.