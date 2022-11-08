Dilek Ertek'in ölümünde sır perdesini aralayacak detay! 'İnanılır gibi değil' dedi, gemi kaptanının o hatasına dikkat çekti

İş kadını Dilek Ertek'in Pasifik Okyanusu'ndaki esrarengiz ölümünde sır perdesi henüz aralanamadı. Türkiye'nin konuştuğu sır ölümün cinayet mi intihar mı yoksa kaza mı olduğu merak konusu oldu. Sevgilisiyle birlikte bindiği cruise gemisinden düşerek hayatını kaybettiği belirtilen 71 yaşındaki Ertek'in ölümünde '20 saat' detayı dikkat çekti. 1,58 boyundaki Ertek'in 1 metrelik korkuluklardan düşmüş olamayacağına dikkat çeken deneyimli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Ertek'in ölümünün ardından yapılanlara isyan ederken "İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden iş kadını Dilek Ertek, 5 Kasım'daki doğum gününü kutlamak için Pasifik Okyanusu turuna katılmıştı. Ancak İsviçreli sevgilisiyle bindiği cruise gemisinin balkonundan 26 Ekim günü okyanusa düştü. İsviçreli adam 20 saat sonra durumu kaptana bildirdi. Gözaltına alınan adam daha sonra ise serbest bırakıldı. Ertek'in cansız bedeni tüm aramalara rağmen hala bulunamazken, milyondolarlık mücevherlerin kayıp olduğu iddiası ise cinayet şüphelerini artırdı. İşin uzmanı, sır dolu olayda yaşanan eksiklikleri, yapılması gerektiği halde yapılmayanları Show Haber'e anlattı. ertek'in ailesindense kayıp olduğu öne sürülen mücevherlerle ilgili açıklama geldi.

Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, "eksik çok sır ölümün perde arkası çok iyi araştırmalı" dedi.

Söz konusu olayın cinayet soruşturmasına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurtbaba, "Biri tarafından atılmış olma ihtimali yüksek, intihar etme ihtimali de yüksek. Atıldıysa olay yerinde mutlaka delil aranması lazım. Yanındaki adamın 20 saat sonra söz konusu kaybı bildirdiği belirtiliyor. Bu durum, işin kayıp vakası olarak değil cinayet soruşturması olarak yapılmasına sebeptir." diye konuştu.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Söz konusu şüphelinin serbest bırakılmasının soruşturmadaki en önemli eksikliklerden biri olduğunu söyleyen Kurtbaba, "Deliller toplanmadan, detaylı inceleme yapılmadan oradaki polis şüpheliyi serbest bırakmış. Neye göre serbest bıraktı? Yanındaki erkek arkadaşının geri gönderilmesi inanılır gibi değil" diye konuştu.

"KAPTAN BİR YERDE HATA YAPMIŞ"

"Kaptan bir yerde hata yapmış. Düştüğü noktada olay yerini muhafaza altına almamış" diyen Kurtbaba'ya göre olayın çözülmesinde 3 önemli nokta var. Bunlar; olay yeri çalışması, adli tıp çalışması ve kamera görüntüleri.

MÜCEVHERLER KAYIP MI? ERTEK AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ertek ailesinden "Gemideki mücevherler kayboldu" iddialarıyla ilgili de açıklama geldi. Söz konusu iddialar net bir şekilde yalanlandı.



