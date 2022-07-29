Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Başkent Ankara'da yer alan ve davalık olan Ankapark tartışmaları bitmek bilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Melih Gökçek'ten iddialı bir çıkış geldi.

"BİRAZDAN AÇIKLAYACAĞIM"

Katıldığı canlı yayında Ankapark'ta yer alan dinozorlarla ilgili açıklama yapan Gökçek basında yer alan fiyatların doğru olmadığını belirtti. Gökçek Ankapark'ın toplam maliyeti için ise 1 milyar 350 bin lira rakamını verdi.

"MANSUR YAVAŞ'IN SİYASİ HAYATI BİTTİ"

Katıldığı canlı yayında iddialı açıklamalarda bulunan Gökçek, Mansur Yavaş'a canlı yayın davetini yineledi. "Birazdan önemli belgeler paylaşacağım" diyen Gökçek, "Eğer samimiyse siyasi hayatı bitti" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Mansur Yavaş daha önce Melih Gökçek için 'psikolojisi bozuk' suçlamasında bulunmuştu. Gökçek de canlı yayında aynı iddiayı Yavaş için kullanarak, "Meral Akşener'le açıklama yaparken mimiklerine dikkat edin, sağlıklı değil, psikolojisi bozuk" dedi. Gökçek ayrıca, "Biraz sonra açıklayacağım belgelerle psikolojisi iyice bozulacak." ifadelerini kullandı.



