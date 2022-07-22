HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankapark'ın maliyeti çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'un paylaşımına Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

Ankapark'ın maliyeti çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'un paylaşımına Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

22.07.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın maliyetine dikkat çekmiş ve parkın geleceği ile ilgili Ankara halkının karar vereceğini söylemişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Ankapark ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt veren Yavaş, Bakan Kurum'un da parkın geleceği ile ilgili fikirlerini iletmesi çağrısında bulundu.

Ankapark'ın maliyeti çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'un paylaşımına Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

Mahkeme süreci sonrası Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan ve işletmecisinin çalıştıramayarak kapattığı Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Mansur Yavaş, Ankapark'ta yaptığı açıklamada parkın maliyetine dikkat çekmiş ve "Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü. Bu parayı harcayan 'hayır 450 milyon dolar bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" ifadelerini kullanmıştı.

re

MURAT KURUM'DAN ANKAPARK PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te yaptığı konuşmada Ankapark konusuna değindi. Bakan Kurum, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

"Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok? Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir!"

ww

MANSUR YAVAŞ'TAN BAKAN KURUM'A YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mansur Yavaş paylaşımında "Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri'nden Yunanistan’a Batı Trakya tepkisiDışişleri'nden Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi
Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'
'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Murat Kurum ankapark

En Çok Okunan Haberler

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...

6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik

6 milyon EYT'li bekliyor! 8 Eylül 1999 tarihi kritik

İzmir Seferihisar'da orman yangını!

İzmir Seferihisar'da orman yangını!

Dünyanın gözü İstanbul'daydı! Tahıl krizi Dolmabahçe'de atılan tarihi imzayla çözüldü

Dünyanın gözü İstanbul'daydı! Tahıl krizi Dolmabahçe'de atılan tarihi imzayla çözüldü

CHP'den 'hanım kızımız' açıklaması! "Bunlar milleti unuttular"

CHP'den 'hanım kızımız' açıklaması! "Bunlar milleti unuttular"

Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...

Mersin'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti...

İlginizi Çekebilir

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.