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Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek'e yanıtı Meral Akşener'i güldürdü: Tedavi olsun, muhatap olurum

24.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelen bir soru üzerine Melih Gökçek'le ilgili "Ruh sağlığından endişe ediyorum. Tedavi olsun muhatap olurum" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın bu sözleri gündem oldu.

Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek'e yanıtı Meral Akşener'i güldürdü: Tedavi olsun, muhatap olurum

Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından kapıları ziyarete açılan Ankapark'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte parkı gezdi ve incelemelerde bulundu. İkili çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AKŞENER: CİDDİ BİR İSRAF VAR

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaptığı açıklamada milyon dolarların çöpe atılmasına üzüldüğünü belirterek "Ankarpark'ta hem ciddi bir israf bir de apaçık bir yolsuzluk var" ifadelerini kullandı. Gökçek'in niye bu kadar büyük bir dinozor merakı olduğunu anlamadığını söylen Akşener'e, Mansur Yavaş, "Geçmişine gitmek lazım efendim" diyerek yanıt verdi.

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MANSUR YAVAŞ'TAN MELİH GÖKÇEK'E SERT YANIT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş,gazetecilerden gelen bir soru üzerine Melih Gökçek için, "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Attığı tweetlere, söylediği sözlere bakarsanız, bir de muhatap olmak istiyor. Tedavi olsun, muhatap olurum" dedi.

MELİH GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Gökçek dün akşam katıldığı televizyon programında, "Ankapark için vatandaş bana oy vermiştir. Mansur Yavaş burayı yok etmek için geldi. 801 milyon dolarlık dinozor diyorlar. Bu yalan. 33 dinozorun maliyeti 4 milyon 800 bin lira. Yavaş'ın ajansları var bunun üzerinden algı yapıyor. Dinozor da dinozor" diyerek projesini savunmuştu.

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