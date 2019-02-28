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Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 22:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Katibi Igor Mityakov’un Rusya ve Türkiye’de çektiği fotoğraflar Moskova’da açılışı yapılan sergiyle sanatseverlere sunuldu.

Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik yoğunluğa rağmen boş vakit oluşturup fotoğraf çekmekten vazgeçmeyen Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Katibi Igor Mityakov’un 2 ülkede çektikleri fotoğraflar Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi fuaye salonunda sanatseverlerle buluştu. Orhan Gezigil’in Rusya’da, Igor Mityakov’un ise Türkiye’de çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışını Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Üniversite Rektörü Anatoli Torkunov gerçekleştirdi. Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi, Ziraat Bankası, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü ( MGİMO) desteğiyle gerçekleşen sergiye sanatseverlerin katılımı ise yoğun oldu.

“Bu fotoğraflar 2 ülkenin dostluk kareleridir”
Açılış töreninde konuşma yapan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar serginin Türkiye’de önümüzdeki zamanlarda açılabileceğini söylerken üniversitenin rektörü Anatoli Torkunov sanatında ülkeler arası diyaloğa büyük katkı sağladığını belirtti. Gezigil ise çalışmaları hakkında “Fırsat buldukça diplomatik yoğunluk aralarında fotoğraf çekmeye devam ettik. Bu fotoğraflar iki ülkenin dostluk kareleridir” ifadelerini kullandı. Açılış töreninin ardından Gezigil ve Mityakov sanatseverlerle birlikte sergiyi gezerek fotoğrafları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi açıldı

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