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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı Köyü mevkisinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiçekdağı ölümlü kaza

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