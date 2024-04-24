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Direkteki adamı gören şaştı kaldı! Polis belinden yakaladı

24.04.2024 06:18
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Çorum’da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

Direkteki adamı gören şaştı kaldı! Polis belinden yakaladı

Olay Kale Mahallesi Kale 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıktı. İ.K.’yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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BELİNDEN YAKALADI

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.’yi belinden tutarak sepet içerisine çekti.

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Aşağıya indirilen şahıs olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Çorum
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