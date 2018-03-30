KADIN

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu! Hem de evdeki malzemelerle

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

Araştırmalara göre, yetişkinlerin %90'ından fazlası diş sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yani diş ağrısıyla hayatımızda en az bir kez mücadele ediyoruz. Sizin için diş hekiminin ücretine kıyasla, daha uyguna mal olacak ev ilaçları öneriyoruz.

Ancak hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu

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Tuzlu su ile durulama

Tuzlu su ile durulama
Tuzlu su, doğal bir dezenfektan ve aynı zamanda diş ağrısını tedavi etmek için kolay ve etkili bir ilaçtır. Tek yapmanız gereken 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırmak ve bir gargara olarak kullanmak. Ayrıca şişliği önler ve diş çevresini temizler.
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Hidrojen peroksit

Hidrojen peroksit
Hidrojen Peroksit diş ağrınızı dindirmeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda plakları azaltacak ve dişeti kanamalarını durduracaktır. Tuzlu gibi gargara olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle yutmayın.
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Soğuk kompres

Soğuk kompres
Soğuk kompres, herhangi bir ağrı türü için oldukça etkili bir yöntemdir. Bir buz torbası kullanın ya da bir plastik torbaya buz koyun ve ince bir bezle sarın, ağrıyan dişin üzerine yerleştirin. Aynı zamanda inflamasyonu (iltihap) ve şişmeyi de azaltır.
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Sarımsak

Sarımsak
Hemen hemen her türlü tedavi için kullanılan sarımsak dişler için de oldukça etkilidir. Zararlı bakterileri öldürür ve ağrıyı keser. Bunu kullanmanın en iyi yolu ya bir macun yapmak ve etkilenen bölgeye yerleştirmek ya da yavaşça çiğnemektir. Bu doğal tedaviyi ağrı geçene kadar birkaç gün tekrarlayabilirsiniz.
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Karanfil veya Karanfil Yağı

Karanfil veya Karanfil Yağı
Karanfil, dişler için doğal bir antiseptik olan öjenolite sahip olduğu için dişlerinizi tedavi eder. Ağrıyan dişiniz için toz karanfil çiğneyebilir veya karanfil yağını (yaklaşık 2 damla) ağrıyan dişinizin üzerine damlatabilirsiniz. Acının hafiflediğini göreceksiniz.
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Guava Yaprakları

Guava Yaprakları
Guava yaprakları antienflamatuardir. (iltihapla savaşan) Diş ağrısını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda ağız ülserlerini ve şişmiş diş etlerini de rahatlatırlar. Ya suyunu gargara olarak kullanın ya da bir iki yaprak çiğneyin. Yutmayın.
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Buğday çimi

Buğday çimi
Buğday çimi diş çürümesini ve ağrıyı önlerken hem kısa süreli hem de uzun vadeli faydalar sağlayan antibakteriyel özelliklere sahiptir. En iyi sonuç için doğrudan buğday çimi çiğneyin ya da suyunu gargara olarak kullanın. Toksinleri diş etlerinden temizler ve ayrıca bakteri üremesini de azaltır. Yutmayın.
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Soğan

Soğan
Soğan, enfeksiyondan sorumlu mikropları hedefleyen fitokimyasalları (bitkilerde doğal bir savunma sistemi olarak görev yapar) içerir. Bir parça soğanı ağrıyan dişinizin yakınına koyun. Bu soğandaki suyun dişinize nüfuz etmesini sağlayacak ve ağrınızı hafifletecektir.
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