Diş fırçasındaki büyük tehlike! Fırçanızı bu şekilde temizlemezseniz...

Diş fırçası, gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, hem evimizde hem de seyahatlerimizde yanımızdan ayırmadığımız diş fırçamızın bakımı konusunda ne kadar bilinçliyiz? Çoğu insan sağlıklı dişlere sahip olmak için dişlerini günde iki kez fırçalamak zorunda olduğunu bilir. Ancak diş fırçamızın bakımı konusunda aynı oranda bilinçli davranmayabiliyoruz. Belli aralıklarla diş fırçamızı değiştirmek ve fırçamıza düzenli ve doğru bakım yapmak da en az diş fırçalama konusundaki hassasiyetimiz kadar önemli. Hijyenik olmayan diş fırçaları birçok ağız hastalığına davetiye çıkarıyor. Çünkü, diş fırçalarımız bakterilerin üremesi için aslında çok elverişli bir ortam!

DİŞ FIRÇASI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Öncelikle diş fırçamızın kullanımı için belli bir ömrünün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kişisel hijyenimizin önemli bir parçası olan diş fırçamızı değiştirmek için fırçanın tamamen kullanılmaz olmasını beklememek gerekir. Uzmanlara göre, diş fırçaları genellikle üç ya da dört ayda bir yenilenmelidir. Çünkü bu süreden sonra diş fırçasının kılları işlevsiz hale gelmeye başlar ve diş plaklarını yeteri kadar çıkaramaz hale gelir. Eğer bu süre dolmadan fırçanın kıllarında belirgin bir yıpranma olduğu tespit edilirse de mutlaka fırçamızı yenisiyle değiştirmeliyiz. Ayrıca grip, ağız enfeksiyonları ve boğaz hastalıkları gibi hastalıklardan sonra da fırçamızı değiştirmek gerekir.