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Diş fırçasındaki büyük tehlike! Fırçanızı bu şekilde temizlemezseniz...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı ve temiz dişlere sahip olmak için günde en az iki kez dişlerimizi fırçalarız. Fakat ağız ve diş sağlığımız için tek yapmamız gereken dişlerimizi fırçalamak değildir. Diş fırçamızın bakımı da ağız ve diş sağlığımız için olmazsa olmazdır. Hijyenik olmayan diş fırçaları, sağlığımız için büyük tehlikeler barındırır. Bu yazımızda, size diş fırçanızı nasıl temizleyebileceğinizi anlatacağız.

Diş fırçasındaki büyük tehlike! Fırçanızı bu şekilde temizlemezseniz...

Diş fırçası, gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, hem evimizde hem de seyahatlerimizde yanımızdan ayırmadığımız diş fırçamızın bakımı konusunda ne kadar bilinçliyiz? Çoğu insan sağlıklı dişlere sahip olmak için dişlerini günde iki kez fırçalamak zorunda olduğunu bilir. Ancak diş fırçamızın bakımı konusunda aynı oranda bilinçli davranmayabiliyoruz. Belli aralıklarla diş fırçamızı değiştirmek ve fırçamıza düzenli ve doğru bakım yapmak da en az diş fırçalama konusundaki hassasiyetimiz kadar önemli. Hijyenik olmayan diş fırçaları birçok ağız hastalığına davetiye çıkarıyor. Çünkü, diş fırçalarımız bakterilerin üremesi için aslında çok elverişli bir ortam!

DİŞ FIRÇASI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Öncelikle diş fırçamızın kullanımı için belli bir ömrünün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kişisel hijyenimizin önemli bir parçası olan diş fırçamızı değiştirmek için fırçanın tamamen kullanılmaz olmasını beklememek gerekir. Uzmanlara göre, diş fırçaları genellikle üç ya da dört ayda bir yenilenmelidir. Çünkü bu süreden sonra diş fırçasının kılları işlevsiz hale gelmeye başlar ve diş plaklarını yeteri kadar çıkaramaz hale gelir. Eğer bu süre dolmadan fırçanın kıllarında belirgin bir yıpranma olduğu tespit edilirse de mutlaka fırçamızı yenisiyle değiştirmeliyiz. Ayrıca grip, ağız enfeksiyonları ve boğaz hastalıkları gibi hastalıklardan sonra da fırçamızı değiştirmek gerekir.

DİŞ FIRÇASI NASIL TEMİZLENMELİ?

Diş fırçamızın bakımı fırçamızı kullandıktan hemen sonra başlar. Dişimizi fırçalamayı bitirdikten sonra fırçamızı suyun altında iyice yıkamamız ve kılların arasındaki macun ve diğer artıkları temizlememiz gerekir. Bu işlemden sonra, fırçanın iyice kurulanmasına özen göstermelisiniz. Çünkü, nemli ortamlar bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu nedenle, fırçalarınızı dik bir konumda muhafaza etmeniz kuruma işlemini kolaylaştırır. Fırçanızın diğer bireylerin kullandığı fırçalarla temas etmemesine özen gösterin. Ayrıca, fırçalarınızı bir kap içerisinde muhafaza ediyorsanız, bu kabın da belirli aralıklarla temizlenmesi gerektiğini unutmayın.

DİŞ FIRÇASI DEZENFEKTE YÖNTEMLERİ

Diş fırçalarınızı belirli aralıklarla dezenfekte etmeniz sağlığınız açısından önemlidir. Evde hazırlayabileceğiniz belirli dezenfekte yöntemleri vardır. Bu yöntemler ile kolayca diş fırçalarınızı temiz tutabilirsiniz.

  • Bir kap içerisinde kaynar suda fırçanızı yaklaşık 5 dakika bekletebilirsiniz. Kaynar su mikropları öldürecektir.

  • Bir başka yöntem ise fırçanızı sirkeli suda bekletmektir. Beyaz sirkeli suda fırçanızı bir gece bekletin. Beyaz sirkenin dezenfekte edici bir özelliği bulunur.

  • Karbonat bir başka dezenfektandır. Karbonatlı suya bir-iki damla limon sıkarak hazırlayacağınız karışımda fırçanızı bir gece bekletebilirsiniz.
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