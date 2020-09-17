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Diş macunu gerçekten tüy döker mi?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj ve güzellik tüyolarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Son zamanlarda pratik, doğal ve az maliyetli ilginç yöntemler ise popüler. Bunlardan biri de diş macunu ile dökme! Gerçekten etkili mi, gelin hep birlikte öğrenelim.

Diş macunu gerçekten tüy döker mi?

Birçok kadın, vücut tüylerinden kurtulmanın yollarını epilasyon merkezlerinde arar. Ancak bazı doğal yöntemler de sizi bu dertten kurtarmaya yardımcı olabilir. Sosyal medyada tüy dökücü etkisi olduğu iddia edilen diş macunu gerçekten tüy döküyor mu?

KESİNLİKLE VÜCUDUNUZA SÜRMEYİN!

Diş macunu cilt için uygun bir malzeme değildir. İçinde bulunan metanol, triklosan, alkol, sodyum, karbonat, sodyum lauril sülfat ve hidrojen peroksit bulunur. Bu malzemeler cildin pH dengesini bozar. Ciltte kızarıklığa ve tahrişe neden olur. Tüylerden kurtulayım derken çeşitli cilt sağlığı problemleriyle karşılaşmayın!

Tüy dökücü ev yapımı bir karışım istiyorsanız cildinize zarar vermeyen bu yöntemi deneyebilirsiniz;,

2 çay kaşığı tuz
1 adet limonun suyu
Limonlu tüy dökücü kremi hazırlamak için ilk önce 1 adet limonun suyunu sıkın. Bunun üzerine tuzu de ekleyip kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bu karışımı istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürerek en az 2 saat bekletin. Düzenli aralıklarla bu işlemi yaptığınız taktirde istenmeyen tüylerden kurtulduğunuzu görebilirsiniz.


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