Diş macununuz dişlerinizi temizlemekten çok daha fazlasını yapıyor! Tırnağınıza sürüp beklerseniz...

Diş macununun kullanım alanları şaşırtıyor!

Diş macununun inanılmaz derecede faydalı olabileceği 8 durum

MÜCEVHERLERİNİZİN TEKRAR PARLAMASINI SAĞLAYIN Elmas ya da gümüş… Takılarınızın ilk günkü haline dönmesini istiyorsanız yumuşak bir diş fırçası ve biraz macunla tekrar parlatabilirsiniz. Suyla durulayın ve kurumasını bekleyin.

SİVİLCE VE SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KURTULUN Eğer yatmadan önce sivilceleriniz ya da sinek ısırıklarının üzerine bir miktar diş macunu uygularsanız sabah küçüldüklerini göreceksiniz.

ELLERİ TEMİZLEMEK Sabun elnizi gayet güzel temizler ancak soğan veya sarımsak gibi keskin kokuları gidermek için diş macunu kullanabilirsiniz.

OJELERİ ÇIKARTMAK İÇİN Asetonunuzun bitmiş olduğunu görmek sizi umutsuzluğa düşürmesin. Tırnaklarınıza diş macunu sürün ve bir fırçayla ovalayın. Daha sonra ılık suyla durulayın.

HALIDAKİ LEKELERİ ÇIKARIN İster inanın ister inanmayın, ama halınız bile diş macunundan yararlanabilir. Lekelerin çoğu bir miktar diş macunu, temiz bir bez ve ılık suyla temizlenebilir. Dışarı çıkıp pahalı halı temizleyiciler almaya gerek yok.

SPOR AYAKKABILARI TEMİZLEMEK Hiç kuşkusuz bilinen bir problem: beyaz spor ayakkabılar bir süre sonra biraz soluklaşıyor. Beyaz spor ayakkabının kenarlarını ve tabanlarını diş macunu ile temizlemek.

BOYA İZLERİNDEN KURTULUN Saçlarınızı boyadığınız zaman boya izinden rahatsız oluyorsanız boyamaya başlamadan önce saç çizgisi boyunca macun uygulayabilirsiniz. İşlem bitiminde temizleyin hiçbir izin olmadığını göreceksiniz.