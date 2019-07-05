KADIN

Diş macununuz dişlerinizi temizlemekten çok daha fazlasını yapıyor! Tırnağınıza sürüp beklerseniz...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 05.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Diş macununu birçok farklı şey için kullanabilirsiniz. Hepimiz dişlerimizi fırçalamak için diş macunu kullanıyoruz, ancak macundan farklı durumlarda da yararlanabileceğiniz birçok şey var.

Diş macununun kullanım alanları şaşırtıyor!

Diş macununun inanılmaz derecede faydalı olabileceği 8 durum

MÜCEVHERLERİNİZİN TEKRAR PARLAMASINI SAĞLAYIN

MÜCEVHERLERİNİZİN TEKRAR PARLAMASINI SAĞLAYIN
Elmas ya da gümüş… Takılarınızın ilk günkü haline dönmesini istiyorsanız yumuşak bir diş fırçası ve biraz macunla tekrar parlatabilirsiniz. Suyla durulayın ve kurumasını bekleyin.

SİVİLCE VE SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KURTULUN

SİVİLCE VE SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN KURTULUN
Eğer yatmadan önce sivilceleriniz ya da sinek ısırıklarının üzerine bir miktar diş macunu uygularsanız sabah küçüldüklerini göreceksiniz.

ELLERİ TEMİZLEMEK

ELLERİ TEMİZLEMEK
Sabun elnizi gayet güzel temizler ancak soğan veya sarımsak gibi keskin kokuları gidermek için diş macunu kullanabilirsiniz.

OJELERİ ÇIKARTMAK İÇİN

OJELERİ ÇIKARTMAK İÇİN
Asetonunuzun bitmiş olduğunu görmek sizi umutsuzluğa düşürmesin. Tırnaklarınıza diş macunu sürün ve bir fırçayla ovalayın. Daha sonra ılık suyla durulayın.

HALIDAKİ LEKELERİ ÇIKARIN

HALIDAKİ LEKELERİ ÇIKARIN
İster inanın ister inanmayın, ama halınız bile diş macunundan yararlanabilir. Lekelerin çoğu bir miktar diş macunu, temiz bir bez ve ılık suyla temizlenebilir. Dışarı çıkıp pahalı halı temizleyiciler almaya gerek yok.

SPOR AYAKKABILARI TEMİZLEMEK

SPOR AYAKKABILARI TEMİZLEMEK
Hiç kuşkusuz bilinen bir problem: beyaz spor ayakkabılar bir süre sonra biraz soluklaşıyor. Beyaz spor ayakkabının kenarlarını ve tabanlarını diş macunu ile temizlemek.

BOYA İZLERİNDEN KURTULUN

BOYA İZLERİNDEN KURTULUN
Saçlarınızı boyadığınız zaman boya izinden rahatsız oluyorsanız boyamaya başlamadan önce saç çizgisi boyunca macun uygulayabilirsiniz. İşlem bitiminde temizleyin hiçbir izin olmadığını göreceksiniz.

DUVARDAKİ KALEM İZLERİNİ ÇIKARTIN

DUVARDAKİ KALEM İZLERİNİ ÇIKARTIN
Çocuklar bazen boyama kalemlerini kağıt yerine duvarlarda kullanma konusunda can sıkıcı bir eğilime sahiptir. Sonuç? Kalem izleriyle kaplı bir duvar. Bunları bir fırça ve biraz diş macunu ile ovalayarak kolayca çıkarabilirsiniz. Artık macun ıslak bir bezle temizlenebilir.
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diş macunu kullanım alanları diş macunu

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