ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye'ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı. Güvenli bölge oluşturma, terörle mücadele harekatı." dedi.

Anadolu Üniversitesinde (AÜ) düzenlenen Eskişehir Erasmus Günleri'nde "Türkiye-AB İlişkileri" konulu konferans vermek üzere Eskişehir'e gelen Kaymakcı, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatını da daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterdiği başarıyla neticelendireceğini söyledi.

Kaymakcı, gerçekleşen harekatın sadece Türkiye yararına olmadığının altını çizerek, "Türkiye geçmişte iki büyük operasyon düzenledi Suriye’ye. Bu operasyonlar sayesinde 360 bin civarında Suriye vatandaşı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının özgürleştirdiği ve güvenlik sağladığı alanlara döndü. Bizim ümidimiz, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluştuğu zaman Suriyeliler, gerek Suriye içinde yerlerini kaybetmeleri halinde bu bölgeye gelecekler, gerekse Türkiye’deki Suriyelilerin büyük bir kısmı bu bölgeye dönebilecek." diye konuştu.