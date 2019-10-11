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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

"Bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye'ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı. Güvenli bölge oluşturma, terörle mücadele harekatı" - "Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye'nin sınırlarını değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve üyesi olduğumuz NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım"

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye'ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı. Güvenli bölge oluşturma, terörle mücadele harekatı." dedi.

Anadolu Üniversitesinde (AÜ) düzenlenen Eskişehir Erasmus Günleri'nde "Türkiye-AB İlişkileri" konulu konferans vermek üzere Eskişehir'e gelen Kaymakcı, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatını da daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında gösterdiği başarıyla neticelendireceğini söyledi.

Kaymakcı, gerçekleşen harekatın sadece Türkiye yararına olmadığının altını çizerek, "Türkiye geçmişte iki büyük operasyon düzenledi Suriye’ye. Bu operasyonlar sayesinde 360 bin civarında Suriye vatandaşı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının özgürleştirdiği ve güvenlik sağladığı alanlara döndü. Bizim ümidimiz, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluştuğu zaman Suriyeliler, gerek Suriye içinde yerlerini kaybetmeleri halinde bu bölgeye gelecekler, gerekse Türkiye’deki Suriyelilerin büyük bir kısmı bu bölgeye dönebilecek." diye konuştu.

- "AB Türkiye'nin gerçek amacına iyi bakmalı"

AB'ye, 18 Mart 2016 mutabakatını hatırlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye’ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı. Güvenli bölge oluşturma, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye'nin sınırlarını değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve üyesi olduğumuz NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bu durum aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 mutabakatının 9. maddesinin bir gereğidir. Bu madde gereği AB, AB üyesi ülkeler ve Türkiye, Suriyelilerin Suriye'de güvenli bölgelere dönüşünü ve bu bölgelerde yaşamasını sağlayan adımları birlikte atma sorumluluğuna sahipler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızın, Türkiye'nin gerçek amacına iyi bakmaları gerektiğini düşünüyoruz."

Kaymakcı, bölgedeki sivillerle ilgili endişe duyulmaması gerektiğini belirterek, "Tabi bazı endişeler var. Sivillerin bu durumdan zarar görme ihtimali gibi. Geçmiş iki operasyonda da görüldüğü gibi Türkiye sivillere zarar vermeme konusunda elinden gelen her şeyi yapmış ve çok başarılı iki harekat düzenlemiştir. DEAŞ ile daha fazla mücadele eden, cephede DEAŞ karşısında mücadele veren tek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla ülkemizin DEAŞ ile mücadelesi konusunda hiçbir şüphe oluşmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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