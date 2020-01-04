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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 19:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.

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