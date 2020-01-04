Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, mevkida\u015f\u0131 Pompeo ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nBakanlar\u0131n, Irak, \u0130ran ve ikili konular\u0131 ele ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDNA raporunda korkun\u00e7 ger\u00e7ek: 5 adet sperm \u00f6rne\u011fi var!T\u00fcrkiye\u2019nin en \u00e7ok satan otomobili belli oldu!Yolcu minib\u00fcs\u00fc ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 2 \u00f6l\u00fc, 12 yaral\u0131
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