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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

"(SMO askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiası) Tamamen gerçek dışı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine, Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SMO askerlerinin Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, yönetilemeyen ülkelerin, çatışmaların veya terörün, insani dram boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunun da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil."

Muhalefetten, bakanlıklarına yönelik gelen soruları kendilerinin yanıtladığını ya da ilgili diğer bakanlıklara cevaplanmak üzere yönlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'daki meşru otorite konumundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iş birliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizdi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya SMO

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