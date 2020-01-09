HABER
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih ve Çavuşoğlu, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortak meseleleri ele aldı.

Salih görüşme sırasında, "Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için bir üs olarak kullanılmaması, vekalet savaşı fikrinin reddedilmesi, Irak ve bölgenin çatışmalardan uzak tutulması için daha çok iş birliği ve dayanışmaya" vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, sorunların çözümü, gerginliğin azaltılması, bölge halkının güvenlik ve istikrarı için tüm tarafların çabalarının birleştirilmesinin önemine de değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin, Irak'ın egemenliği ve istikrarını her zaman desteklediğini belirterek, mevcut gerginliğin azaltılması için çözüm yöntemi olarak diyaloğa başvurulmasının önemini vurguladı.

- Çavuşoğlu-Irak Başbakanı Abdulmehdi görüşmesi

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu-Abdulmehdi görüşmesinde Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği ve ABD ile İran arasındaki gerginlik ele alındı.

Görüşmede Başbakan Abdulmehdi, Türkiye ile ikili ilişkiler ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulmehdi, bölgenin güvenliğinin ve çıkarlarının korunmasının tüm bölge ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Irak hükümetinin komşu ülkelerle ülkenin egemenliğini ve çıkarlarını koruyacak şekilde dengeli ilişkiler kurma konusundaki tutumuna ve politikasına bağlı kalacağını aktaran Abdulmehdi, barış ve uzlaşının sağlanmasının herkesin çıkarına olduğuna işaret etti.

- Çavuşoğlu- Meclis Başkanı Halbusi görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat’ta Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüştü.

Irak Meclis Başkanlığı Konutu’nda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Pazar hırsızlığı zanlısı yakalandıPazar hırsızlığı zanlısı yakalandı
Hatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildiHatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

THY ve Pegasus'tan Irak-İran açıklaması

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

El frenini çekmeyi unutunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.