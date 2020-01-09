Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Irak'ta "gerginliği azaltma" diplomasisi

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "gerginliği azaltma diplomasisi" kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih ve Çavuşoğlu, başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ortak meseleleri ele aldı.

Salih görüşme sırasında, "Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için bir üs olarak kullanılmaması, vekalet savaşı fikrinin reddedilmesi, Irak ve bölgenin çatışmalardan uzak tutulması için daha çok iş birliği ve dayanışmaya" vurgu yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, sorunların çözümü, gerginliğin azaltılması, bölge halkının güvenlik ve istikrarı için tüm tarafların çabalarının birleştirilmesinin önemine de değindi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin, Irak'ın egemenliği ve istikrarını her zaman desteklediğini belirterek, mevcut gerginliğin azaltılması için çözüm yöntemi olarak diyaloğa başvurulmasının önemini vurguladı.