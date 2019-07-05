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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalı ile ilgili kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisinin sözde Suriye Demokratik Güçleri ile eylem planı imzalaması"nı konuştu.

Çavuşoğlu, dün TRT Haber'de katıldığı programda BM Genel Sekreteri Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile eylem planı imzalamasına tepki göstermişti.

Guterres ile görüşeceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Türkiye'nin yazılı protestosunu ilettiğini de ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Antonio Guterres

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