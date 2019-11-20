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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 17:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra ikili meseleleri görüşmek üzere İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU, POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

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