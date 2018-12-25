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Dışişleri Bakanlığı, Telafer'deki bombalı saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Telafer'deki bombalı saldırıyı kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Musul'a bağlı Telafer bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Telafer'deki bombalı saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Musul'a bağlı Telafer bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Irak'ta Musul'a bağlı Telafer bölgesinde bugün meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Musul vilayetine bağlı Telafer’de bugün (25 Aralık) meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."

ANKARA, (DHA)

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