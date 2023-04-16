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Dışişleri Bakanlığından Sudan’da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı!

16.04.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yaşanan olaylar nedeniyle Türk vatandaşları için uyarı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Sudan’da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı!

Dışişleri Bakanlığı Sudan’da yaşanan olaylar sonrasında Türk vatandaşları için uyarı mesajı yayımladı. Bakanlık, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkedeki hava sahasının kapalı olduğunu belirtti.

Ülke genelinde güvenlik durumunun seyahat için uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, Türk vatandaşlarının kapalı alanda kalmaya devam etmeleri önerildi. Gelişmeler için Hartum Büyükelçiliği'nin ve Bakanlığın web sayfalarının takip edilebileceği hatırlatıldı. Yayımlanan uyarıda acil durum için telefon numarası paylaşıldı. (İHA)

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