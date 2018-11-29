KADIN

Diyabet hastalığı ve liposuction

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 29.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Fazla kilolar sağlığımızın en büyük düşmanlarından biri. Maalesef birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, konuyla ilgili diyabet hastalarında liposuction yöntemine değindi.

Diyabet hastalığı ve liposuction

HER KİLO KAN ŞEKER ORANINI BOZUYOR

Aşırı her kilo kan şeker oranının % 5-10’unu bozar. Bu da insüline olan direncin artmasına neden olur. Böylece BMI’nin (vücut kitle indeksi) kontrolünün insülin duyarlılığının geliştiğini bize gösterir.

Büyük miktar yağ aspirasyonunda yapılan tip, 2 diyabet 31 hastada 1 yılın ardından yapılan takiplerde ameliyat öncesine göre kan şekerinin % 18, HbA1c değerinin % 9.2 oranında düştüğünü ortaya koydu.

CİLT ALTI İNSÜLİN ENJEKSİYONLARI

İnsüline bağlı diyabet hastaları sürekli ve günde en az 2 kez cilt altı insülin enjeksiyonları yaparlar. Bu da bölgelerde yağ dokusunda bozulmalara sebep olur. Önlenmesi için farklı bölgelere yapılması önerilir.

BASİT BİR YÖNTEM: LIPOSUCTION

Böyle yapılmasına rağmen hastalarımız kötü görünümden çok rahatsız olurlar. Ancak dile getirmeyi kendilerine bir lüks olarak görüyorlar. Basit bir yöntem olarak liposuction bu hastalara oldukça fayda sağlar.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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Facebook: @alicemalyilmazz

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Anahtar Kelimeler:
Diyabet hastalığı Liposuction

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