Diyabet hastalığı ve liposuction

HER KİLO KAN ŞEKER ORANINI BOZUYOR

Aşırı her kilo kan şeker oranının % 5-10’unu bozar. Bu da insüline olan direncin artmasına neden olur. Böylece BMI’nin (vücut kitle indeksi) kontrolünün insülin duyarlılığının geliştiğini bize gösterir.

Büyük miktar yağ aspirasyonunda yapılan tip, 2 diyabet 31 hastada 1 yılın ardından yapılan takiplerde ameliyat öncesine göre kan şekerinin % 18, HbA1c değerinin % 9.2 oranında düştüğünü ortaya koydu.

CİLT ALTI İNSÜLİN ENJEKSİYONLARI

İnsüline bağlı diyabet hastaları sürekli ve günde en az 2 kez cilt altı insülin enjeksiyonları yaparlar. Bu da bölgelerde yağ dokusunda bozulmalara sebep olur. Önlenmesi için farklı bölgelere yapılması önerilir.

BASİT BİR YÖNTEM: LIPOSUCTION

Böyle yapılmasına rağmen hastalarımız kötü görünümden çok rahatsız olurlar. Ancak dile getirmeyi kendilerine bir lüks olarak görüyorlar. Basit bir yöntem olarak liposuction bu hastalara oldukça fayda sağlar.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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