Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yenikapı’da 300 bin kişiyle açık havada teravih namazı kılacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık binasında basın mensupları için bir iftar yemeği verdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeğinin ardından konuşan Erbaş, Ramazan ayını en iyi tarif eden ifadenin 'mektep' olduğunu söyledi. Erbaş, “Ramazan mektebi bizi Kur’an ile eğitir. Kur’an ile aydınlanan benlikler her türlü bencillikten kurtulur. Kur’an ile buluşan zihinler her türlü yanlıştan uzaklaşır, arınır. Genel olarak lüzumsuz tartışmalardan uzak, sükunet ve sekinet ile bir Ramazan yaşıyor olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her Ramazan ayını, özellikle irşat için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ramazan ayında infak, zekât, paylaşma ve yardımlaşma konularını yoğun olarak ele alıyoruz. Zira paylaştıkça bereket artacaktır. İyilikleri çoğalttığımızda kötülükler azalacaktır. Bugün dünyanın en büyük sorunu, bir tarafta milyonlarca insan açlık, yoksunluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranırken, diğer yanda devasa servetler içinde, duyarsız, şımarık ve azgın toplulukların varlığıdır. İnfak, zekât gibi ibadetlere dair çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için aziz milletimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.