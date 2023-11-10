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  4. Diyanet'ten '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Diyanet'ten '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

10.11.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Diyanet'in mesajında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diyanet'ten '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

Diyanet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" denildi.

(DHA)

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