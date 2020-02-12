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Diyarbakır'da 4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürürken, 4 yılın ardından yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Diyarbakır’da 4 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

4 yıl sonra yağan kar sevinci! Her yer beyaza büründü

Kar yağışının gece boyunca devam etmesi beklenirken, kar bazı yerlerde trafikte aksamalara neden oldu.
Vatandaşlar ise, 4 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çıkardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise bölgede havanın kar yağışlı, yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Kentin kuzey ve doğu kesimleri ile yükseklerinde kar yağışından dolayı çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı da yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kar kar yağışı

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