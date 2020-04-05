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  4. Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü! Acı haber geldi

Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 07:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı.

Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı.

2 KARDEŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kerpiç ev

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