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  4. Diyarbakır'da ortalık karıştı! Tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

06.05.2024 22:38
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Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ortalık karıştı! Tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga kamerada

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.Ç., 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.O.Ç., ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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