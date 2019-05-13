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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:33 | Son Güncelleme

Silvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerinde aralarında alacak meselesi yüzünden daha önce de husumet bulunan Mahsun Zazaoğlu (28) ile isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi tartıştı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Zazaoğlu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Silvan Devlet Hastanesine götürülen Zazaoğlu, müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bıçaklı Kavga 1 Ölü Diyarbakır Silvan

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