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Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 19:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın ailesinin sabah saatlerinde HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi diğer ailelere de cesaret verdi.Diyarbakır’da Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın dağa götürülmeye çalışıldıktan sonra oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem

Diyarbakır’da oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın ailesinin sabah saatlerinde HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi diğer ailelere de cesaret verdi.

Diyarbakır’da Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın dağa götürülmeye çalışıldıktan sonra oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi kısa sürede karşılık bulan aile, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan diğer ailelere de cesaret verdi. Bugün sabah saatlerinde HDP İl Binasına gelerek oturma eylemi başlatan Şahap Çetinkaya ve ailesi, geçen Cuma gününden beri oğlu Süleyman Çetinkaya’dan haber alamadıklarını ve en son HDP İl Binasına girdikten sonra çıkamadığını ve Suriye’ye geçtiğini söyleyerek oturma eylemi başlattı. İlerleyen saatlerde çocukları PKK tarafından kaçırılan iki aile daha oturma eylemine desteğe gelirken, akşama doğru bir aile daha oturma eylemine destek verdi. Dördüncü aile olan Ömer Okay, oğlu Mehmet Okay’ın 14 yaşındayken kandırılarak PKK terör örgtene katıldığını ve bir daha dönemediğini söyleyerek çocuklarını gelmesini isteyip oturma eylemi yapan ailelere destek eyleminde bulunacağını söyledi.

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